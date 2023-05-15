Опубликовано видео взрыва автомобиля недалеко от Петрозаводска (ВИДЕО)

На подъезде к столице Карелии взорвалась машина.

Очевидец запечатлел взрыв, который произошел на Суоярвском шоссе в Прионежском районе, недалеко от Силикатного кольца и въезда в город Петрозаводск.

Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как «МК в Карелии» сообщили в правоохранительных органах, водителем автомобиля был мужчина 1964 года рождения, житель Прионежского района. Во время движения произошло возгорание газового баллона, который мужчина вез к себе домой. Водитель успел выбежать из автомобиля, в тяжелом состоянии его госпитализировали.

Ранее было опубликовано видео последствий взрыва на Суоярвском шоссе.