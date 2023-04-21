Появилось видео взорвавшегося под Петрозаводском автомобиля (ВИДЕО)

Иномарка взорвалась на Суоярвском шоссе.

Инцидент произошел сегодня, 26 мая, в 14.30, на Суоярвском шоссе, недалеко от выезда из Петрозаводска.

Как «СК в Карелии» сообщили в правоохранительных органах, водителем автомобиля был мужчина 1964 года рождения, житель Прионежского района. Во время движения произошло возгорание газового баллона, который мужчина вез к себе домой. Водитель успел выбежать из автомобиля, в тяжелом состоянии его госпитализировали.

Видео пожара было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».