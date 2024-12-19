Узнали, в чем секрет вечного возвращения российской новогодней кинофраншизы

На экраны вышли «Ёлки 11».
На широких экранах 19 декабря вышла новая часть «Ёлок» – уже одиннадцатая по счету (6+).
Идущий на рекорд по числу серий киноальманах претендует занять прочное место в ряду неизменных атрибутов новогоднего праздника – оливье, шампанского и мандаринов.
В новом материале «Столица на Онего» разобралась, в чем секрет вечного возвращения новогоднего кинохита.
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