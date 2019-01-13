Узнали, во сколько бюджету Карелии обходятся вояжи чиновников в Китай

Поездка делегации в Китай – дорогое удовольствие, пишет политолог Реут.

В статье Олег Реут отмечает, что в 2018 году карельские чиновники, отвечающие за выработку экономической политики в регионе, продолжили практику поездок в Китай. Низкая эффективность визитов актуализировала вопрос о том, во сколько республиканскому бюджету обходятся подобные переговорные вояжи.

"Прежде всего, - пишет Реут, - конечно, стоит сказать, что официальные информационные сообщения о командировках в Поднебесную не изобилуют конкретикой. Как правило, встречаются следующие формулировки: "провели ряд встреч и переговоров", "приняли участие в церемонии", "предложили реализовать совместный проект", "презентовали инвестиционный потенциал". Но настоящим хитом, безусловно, выступает: "ознакомились с работой".

Очевидно, что в эпоху современных информационно-коммуникационных технологий многие из приведённых выше "действий" вполне могли бы быть выполнены дистанционно. Именно так в подавляющем большинстве случаев поступают, например, отечественные предприниматели, которые стремятся к повышению эффективности своего бизнеса и снижению издержек.

Поскольку источником финансирования вояжей в Китайскую Народную Республику выступает бюджет региона, то со стороны налогоплательщиков возникает естественный вопрос о тратах.

Во сколько бюджету Карелии обходятся вояжи чиновников в Китай, читайте здесь.