В 2019 году пенсии будут повышать дважды

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что пенсии нынешних пенсионеров будут расти на 1 тыс. руб. в год.
"Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти. Ориентировочно — на тысячу рублей в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты", — сказал Медведев.
Ранее он сообщил, что правительство предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции правительства России заявила, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы дважды.
Когда планируется повышение пенсий, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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