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В 2019 году в Карелии почти в два раза снизилась миграционная убыль населения

Новости. Общество
10:17, 25 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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Об этом Артур Парфенчиков заявил 25 июня на заседании Законодательного собрания Карелии, где выступил с отчетом "О результатах деятельности правительства Республики Карелия за 2019 год и основных задачах на 2020 год".

По словам руководителя региона, важнейшим показателем для оценки социального климата и качества жизни населения являются демографические процессы.

По итогам прошлого года Карелии достигла положительной динамики ожидаемой продолжительности жизни при рождении. По сравнению с 2016 годом его значение выросло на 1,68 года и составило 71,46 года.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи дает хороший обратный эффект и позитивно отражается на демографической ситуации, считает Артур Парфенчиков. За последние три года общий коэффициент смертности населения республики снизился на 3,4 процента. Это самое низкое значение показателя смертности за 20 последних лет. А благодаря открытию в 2018 году нового перинатального центра в Петрозаводске рекордно снизилась и младенческая смертность. Напомним, за 2019 года родились более пяти тысяч малышей.

Кроме того, с 2019 года в Карелии не зафиксировано ни одного факта материнской смертности.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-25 12:09:55
Кто же ему написал такой "красивый" доклад? Всё на бумаге у нас зашибись, вот только из бедности никак вылезти не можем. Кому нужно это враньё? На проблемы нужно смотреть честно и их решать, а не сказки рассказывать!
Горожанин
2020-06-25 11:55:40
"Увеличилась прибыль" - еще понятно. Но при "снизилась убыль" - мозг уже не справляется...а тут еще "достигла положительной динамики ожидаемой продолжительности жизни при рождении"...
кир
2020-06-25 11:36:42
Опять не печатаете, самобытные. Кто же у нас любит правду?
Гость
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