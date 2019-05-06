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Новости. Общество
06:40, 06 Мая 2019
фото: Пресс-служба главы Карелии

В 2019 году в школах Карелии начнется массовая замена окон

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Глава Карелии Артур Парфенчиков обозначил несколько этапов реконструкции школ республики.

Руководитель республики в майские праздники ответил на вопросы о ремонте учреждений образования. Обращения были направлены родителями в официальную группу правительства в "ВКонтакте" на запланированную на 7 мая "прямую линию" с вице-премьером Ларисой Подсадник.

"Могу лично и сразу ответить на вопросы по поводу ремонта школ. Очевидно, подавляющее большинство учебных заведений республики нуждаются в серьезной реконструкции. На это нужны очень значительные бюджетные средства и сразу все вопросы решить невозможно", - написал в паблике "Республика Карелия" Артур Парфенчиков.

По его словам, правительством принято решение действовать поэтапно. Сейчас основные средства будут направляться на утепление школ и садов, что не только создаст комфортные условия для детей, но и позволит экономить средства на ЖКХ, переориентировав дополнительные суммы на дальнейшее обустройство учреждений.

"Первым этапом решено во всех учреждениях, где это целесообразно и технически возможно, уже текущим летним сезоном установить новые современные эффективные тепловые узлы. В каких-то школах начнём уже менять и окна. Но массовая замена окон - это следующий этап. Далее ремонт крыш и утепление стен внешними панелями. Потом сантехника и так далее. "Косметику" будем наводить на завершающем этапе", - отметил Парфенчиков.

Напомним, 30 апреля депутаты карельского парламента поддержали инициативу главы республики выделить из дополнительно поступающих в региональный бюджет доходов ещё 150 млн рублей на ремонты учебных заведений.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-06 10:22:37
Подход разумный. Будет ли всё правильно организовано? Как показывает практика ,качество ремонта на бюджетные средства оставляет желать лучшего.
Dima
2019-05-06 09:48:18
ok, ставлю Парфенчикову лайк.
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