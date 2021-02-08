В 2020 году дефицит бюджета Карелии превысил 7 миллиардов рублей

Республиканский бюджет оказался обеспечен собственными налоговыми и неналоговыми доходами менее чем наполовину.

Остальные финансовые потребности региона пришлось покрывать за счет перечислений из федеральной казны, которые увеличились в 2020 году почти на 40%. Кроме того, Москва продлила до 2029 года срок возврата республикой реструктуризированных бюджетных кредитов и полностью освободила ее от их погашения в прошлом году.

В декабре Карелия получила очередной бюджетный кредит, чтобы, как говорится, свести концы с концами, но это ей все равно не удалось. По итогам 2020 года дефицит республиканского бюджета превысил 7 миллиардов рублей.

Читайте подробнее в статье "Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги".