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В 2020 году дефицит бюджета Карелии превысил 7 миллиардов рублей

Новости. Экономика
16:17, 09 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Республиканский бюджет оказался обеспечен собственными налоговыми и неналоговыми доходами менее чем наполовину.

Остальные финансовые потребности региона пришлось покрывать за счет перечислений из федеральной казны, которые увеличились в 2020 году почти на 40%. Кроме того, Москва продлила до 2029 года срок возврата республикой реструктуризированных бюджетных кредитов и полностью освободила ее от их погашения в прошлом году.

В декабре Карелия получила очередной бюджетный кредит, чтобы, как говорится, свести концы с концами, но это ей все равно не удалось. По итогам 2020 года дефицит республиканского бюджета превысил 7 миллиардов рублей.

Читайте подробнее в статье "Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-09 16:33:19
Не всё же коту масленица, 100- летие отпраздновали, будем ждать следующую круглую дату и погружаться в дефицит. Строить и создавать не заточены, заточены только клянчить.
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