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В 2022 году в поселке Шуя отремонтируют амбулаторию и школу

Новости. Общество
17:56, 17 Августа 2021
фото: © Законодательное Собрание РК

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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович и первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник в рамках рабочей поездки посетили Прионежский район.

Депутаты проверили подготовку Шуйской школы к новому учебному году и посмотрели, как благоустраивается поселение благодаря участию в различных программах.

Как сообщил парламентариям директор школы Владимир Войнов, на каникулах проводились работы по покраске стен, полов, потолка. Над пищеблоком и обеденным залом обновили кровлю. Школа готова к встрече учеников. В первые классы 1 сентября пойдут 44 ребенка.

Депутатов также интересовало состояние пищеблока и вопросы организации питания. По словам директора, блюда готовятся в школе подрядной организацией. Столовая полностью укомплектована оборудованием и посудой. Все учащиеся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

В следующем году здание Шуйской школы ждет капремонт.

«Бюджет района уже получил 2,5 млн рублей на изготовление проектно-сметной документации. Здесь планируется отремонтировать фасад, кровлю, инженерные коммуникации. Это то, что необходимо сделать в кратчайшие сроки», — отметила Ольга Шмаеник.

В Шуйской амбулатории парламентарии совместно с главой поселения Анастасией Соколовой обсудили вопросы доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи. Амбулатория обслуживает порядка 5 тысяч человек. В следующем году в рамках капремонта здесь планируют оборудовать кабинеты для акушерки и фельдшера неотложной помощи. Как сказала глава поселения, для снижения нагрузки на амбулаторию необходим ФАП в поселке Бесовец. Законодательное Собрание проработает этот вопрос с Минздравом Карелии.

За последние годы поселок Шуя заметно преобразился. Например, по программам «Комфортная городская среда», «Комплексное развитие сельских территорий» и Программе поддержки местных инициатив смонтировали уличное освещение, сделали новую детскую площадку, заасфальтировали часть улиц. По программе «Местный Дом культуры» заменили в ДК кровлю, напольное покрытие, окна и двери, сделали отмостку.

«Это говорит о том, что здесь живут активные жители, они используют максимальные возможности от всех программ. В этом году по Программе поддержки местных инициатив здесь появится новая хоккейная площадка. На эти цели в бюджете Карелии предусмотрено 2,3 миллиона рублей», — отметил Элиссан Шандалович.

Побывали парламентарии и в соседнем населенном пункте — станции Шуйская. На улице Привокзальной по инициативе жителей по программе «Народный бюджет» здесь обустраивают уличное освещение и ремонтируют лестницу. Стоимость работ составляет порядка 2 миллиона рублей.

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