В администрации Петрозаводска сплетут «Сети победы»

В здании городской мэрии пройдет мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей для участников спецоперации.

Мастер-класс «Сети победы» пройдет в здании администрации Петрозаводска 6 марта в 18:00. Мероприятие состоится при поддержке благотворительного фонда «Живой Город» для помощи бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, сообщили в мэрии города.

Руководить мастер-классом будет куратор акции «Сети победы» Максим Куцин. Запись участников и подробная информация – по телефону +7921-467-22-02.

Ранее сообщалось, в Костомукше сегодня плетут «Сети победы» как пенсионеры-волонтеры, так и студенты и преподаватели колледжа.