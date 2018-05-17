Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 17 Мая 2018

В Аргентине к ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам

По теме

Где бюджетно отдохнуть на море - за рубежом и в России
17.05.18 21:05
В России нашли очень бедных депутатов
17.05.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
17.05.18 20:00
Все новости
Загрузка...

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила руководство с советами, как понравиться русским девушкам, пишет газета La Jugada Financiera.

"Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) распространила руководство под названием "Русский язык и культура". Текст получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут на ЧМ-2018. В нем даются советы, как понравиться русским девушкам", — пишет издание.

Гостям из Аргентины рекомендуется быть чистоплотными, хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом, также важно относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы она чувствовала себя особенной, цитирует lady.

Кроме того, мужчинам советуют "не задавать глупых вопросов о сексе".

Кроме того, по мнению авторов брошюры, россиянки предпочитают мужчин, которые проявляют инициативу в отношениях.

"Русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу. Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны", - написано в пособии.

Всего в гиде восемь разделов. По сообщению некоторых аргентинских журналистов, после того как советы из руководства привлекли внимание общественности, власти собрали пособия и вернули, уже убрав наиболее противоречивые советы.

По теме

Где бюджетно отдохнуть на море - за рубежом и в России
17.05.18 21:05
В России нашли очень бедных депутатов
17.05.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
17.05.18 20:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-05-17 20:18:13
О сексе все вопросы глупые.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?

Аналитика

Сегодня 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 3
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске
Сегодня 16:22
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»