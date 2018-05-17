В Аргентине к ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила руководство с советами, как понравиться русским девушкам, пишет газета La Jugada Financiera.

"Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) распространила руководство под названием "Русский язык и культура". Текст получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут на ЧМ-2018. В нем даются советы, как понравиться русским девушкам", — пишет издание.

Гостям из Аргентины рекомендуется быть чистоплотными, хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом, также важно относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы она чувствовала себя особенной, цитирует lady.

Кроме того, мужчинам советуют "не задавать глупых вопросов о сексе".

Кроме того, по мнению авторов брошюры, россиянки предпочитают мужчин, которые проявляют инициативу в отношениях.

"Русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу. Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны", - написано в пособии.

Всего в гиде восемь разделов. По сообщению некоторых аргентинских журналистов, после того как советы из руководства привлекли внимание общественности, власти собрали пособия и вернули, уже убрав наиболее противоречивые советы.