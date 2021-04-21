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В автобусе Петрозаводска, где проезд стоит 37 рублей, «развозюкана грязь и пахнет хлором» (ФОТО)

Новости. Общество
13:53, 22 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Живой Петрозаводск»
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Пассажиры маршруток Петрозаводска возмущены состоянием общественного транспорта.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовано сообщение от горожанина, который возмущен состоянием автобуса № 21, где, несмотря ни на что, подняли плату за проезд.

«Автобус маршрута № 21 утром выглядел так: в салоне разлита жидкость (вода?), пахнет хлором. Грязь развозюкана. Так и не понятно, что это было: влажная уборка или генеральная „по полной“? Сиденья вообще все рваные и исписанные», — написал пассажир.

Горожанин интересуется: Когда нас избавят от такого обслуживания за 37 руб.? Есть в этом городе транспортная инспекция? Кто выдаёт лицензию на обслуживание? Почему прокурор молчит? Всё же очевидно, а меры никакие не принимают.

 

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-22 13:56:47
Дык навальнята сиденья и расписали в протестанутом экстазе :)
asusls
2021-04-22 14:07:55
театральный критик, поддерживаю)
Гость
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