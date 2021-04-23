В Беломорске бизнесмен за год установил контейнеры для раздельного сбора мусора практически в каждом дворе

Пока Минприроды Карелии планирует с 2023 года перевести республику только на двухкомпонентный сбор мусора (пищевые и непищевые отходы), в Беломорске уже практически в каждом дворе стоят контейнеры для пластика и начали появляться контейнеры для стекла.

Местный предприниматель решил, что земляки готовы учиться раздельному сбору мусора, и задумал провести свою мусорную реформу на северной территории.

«Хочется, чтобы в городе было чисто. Кто-то же должен этим начать заниматься. Главное — убедить людей, что это важно. Будешь сам разделять мусор, и другие к этому делу подтянутся», — уверен беломорчанин Александр Ковалев.

Всего год назад папа Александра Ковалева, Андрей Николаевич, отработав на железной дороге четверть века, вышел на пенсию, прошел обучение по программе «Начни свой бизнес» при содействии Агентства занятости населения и открыл ИП. Так в Беломорске появились три первых контейнера для пластиковых бутылок. Они быстро наполнились, и Ковалевы решили увеличивать контейнерный парк.

С какими трудностями столкнулся предприниматель, читайте здесь.