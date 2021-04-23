Реклама на сайте
Прислать новость
Стало известно, сколько порций овощей и фруктов в день считается для человека нормой 1
23.04.2021 18:40
«Медузу»* внесли в список СМИ-иноагентов 16
23.04.2021 20:40
Автомобиль вылетел с дороги в лесополосу в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:11
Стюардесса рассказала о спасающей жизни детали на борту самолета
23.04.2021 21:30
В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября 2
23.04.2021 22:00
Дмитрий Беленихин: "Мир, Труд, Май, а также любая связь с наследием СССР, теперь не в чести" 6
23.04.2021 16:49
35 обманутых любовниц добились ареста своего ухажера 1
23.04.2021 23:30

В Беломорске бизнесмен за год установил контейнеры для раздельного сбора мусора практически в каждом дворе

Новости. Общество
16:35, 24 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Пока Минприроды Карелии планирует с 2023 года перевести республику только на двухкомпонентный сбор мусора (пищевые и непищевые отходы), в Беломорске уже практически в каждом дворе стоят контейнеры для пластика и начали появляться контейнеры для стекла.

Местный предприниматель решил, что земляки готовы учиться раздельному сбору мусора, и задумал провести свою мусорную реформу на северной территории.

«Хочется, чтобы в городе было чисто. Кто-то же должен этим начать заниматься. Главное — убедить людей, что это важно. Будешь сам разделять мусор, и другие к этому делу подтянутся», — уверен беломорчанин Александр Ковалев.

Всего год назад папа Александра Ковалева, Андрей Николаевич, отработав на железной дороге четверть века, вышел на пенсию, прошел обучение по программе «Начни свой бизнес» при содействии Агентства занятости населения и открыл ИП. Так в Беломорске появились три первых контейнера для пластиковых бутылок. Они быстро наполнились, и Ковалевы решили увеличивать контейнерный парк.

С какими трудностями столкнулся предприниматель, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 9
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»