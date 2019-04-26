В Беломорске модернизируют пожарное депо

На его реконструкцию выделено более 37 миллионов рублей. Из них более 27 миллионов – из Федерального бюджета, остальные деньги – из республиканского.

Реконструкция здания пожарного депо государственного казенного учреждения "Отряд противопожарной службы по Беломорскому району" проводится в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Реконструируемое здание с пристройками построено в 1980-1986 годах, его общая площадь составляет более 600 квадратных метров.

На объекте проведены подготовительные работы, в настоящее время выполняются строительно-монтажные работы в соответствии с графиком проведения работ. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, отставания от графика нет.

Полностью реконструкцию планируется закончить к концу октября нынешнего года.