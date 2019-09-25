В Беломорске мужчина совершил преступление, воспользовавшись беспомощностью жертвы

Грабитель ворвался в дом к тяжело больной женщине и силой похитил деньги и вещи, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Беломорска заявила в полицию о грабеже.

Неизвестный проник квартиру и силой похитил деньги и имущество на сумму более 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 27-летнего судимого подозреваемого и восстановили картину произошедшего. По версии полиции, в минувшее воскресенье в один из домов Беломорска зашел мужчина. Под предлогом поиска еды он стучал в двери, но никто не открывал.

Из одной квартиры вышли врачи скорой помощи. Тогда молодой человек подошел к двери, которую не успела закрыть хозяйка, схватил за ручку и дернул. С обратной стороны двери находилась пожилая тяжело больная женщина. Непрошеный гость спросил, кто еще есть дома. Пенсионерка ответила, что она одна. Тогда он толкнул ее в грудь - беломорчанка упала.

Чтобы сломить ее сопротивление и узнать, где хранятся ценности, мужчина сел сверху. На вопрос, где хранятся ценности, женщина указала на сумку. Непрошенный гость забрал из кошелька 2 тысячи рублей, после чего осмотрелся и похитил с полки мобильный телефон и тысячу рублей.

Подозреваемый рассказал полицейским, что деньги он раздал в счёт уплаты долгов, а телефон потерял. В настоящий момент сотрудники уголовного розыска отыскали и изъяли похищенный мобильный телефон и тысячу рублей.

По факту грабежа, совершенного с незаконным проникновением в жилище и применением насилия не опасного для жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.