В Беломорске мужчина совершил преступление, воспользовавшись беспомощностью жертвы
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Грабитель ворвался в дом к тяжело больной женщине и силой похитил деньги и вещи, сообщили в МВД Карелии.
Жительница Беломорска заявила в полицию о грабеже.
Неизвестный проник квартиру и силой похитил деньги и имущество на сумму более 5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 27-летнего судимого подозреваемого и восстановили картину произошедшего. По версии полиции, в минувшее воскресенье в один из домов Беломорска зашел мужчина. Под предлогом поиска еды он стучал в двери, но никто не открывал.
Из одной квартиры вышли врачи скорой помощи. Тогда молодой человек подошел к двери, которую не успела закрыть хозяйка, схватил за ручку и дернул. С обратной стороны двери находилась пожилая тяжело больная женщина. Непрошеный гость спросил, кто еще есть дома. Пенсионерка ответила, что она одна. Тогда он толкнул ее в грудь - беломорчанка упала.
Чтобы сломить ее сопротивление и узнать, где хранятся ценности, мужчина сел сверху. На вопрос, где хранятся ценности, женщина указала на сумку. Непрошенный гость забрал из кошелька 2 тысячи рублей, после чего осмотрелся и похитил с полки мобильный телефон и тысячу рублей.
Подозреваемый рассказал полицейским, что деньги он раздал в счёт уплаты долгов, а телефон потерял. В настоящий момент сотрудники уголовного розыска отыскали и изъяли похищенный мобильный телефон и тысячу рублей.
По факту грабежа, совершенного с незаконным проникновением в жилище и применением насилия не опасного для жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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