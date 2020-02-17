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В Беломорске после реставрации работает обновленное пожарное депо

Новости. Общество
12:54, 17 Февраля 2020
фото: Правительство Карелии
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В рамках рабочей поездки в Беломорский район глава Карелии Артур Парфенчиков посетил отреставрированное здание пожарной части в Беломорске, сообщили в правительстве республики.

В пятницу 14 февраля в рамках рабочей поездки в Беломорский район Артур Парфенчиков посетил здание пожарной части в Беломорске, реконструкцию которого провели в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", разработанной по решению Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

Пожарное депо "Отряда противопожарной службы по Беломорскому району" находится в здании бывшей кузницы 1904 года постройки. В ходе реконструкции были проведены работы по устройству нового монолитного перекрытия, оконных и дверных проемов, перегородок, тамбура главного входа, внутренней и наружной лестницы со 2 этажа, заменены деревянные междуэтажные и чердачные перекрытия. К зданию были проведены новые инженерные коммуникации, смонтирована современная пожарная сигнализация, установлены новые ворота на боксы для машин, а также построена 4-этажная тренировочная башня.

Отремонтированные внутренние помещения административного здания оснащены новой мебелью, что значительно повысило комфортность для работы и отдыха дежурных смен.

На реконструкцию здания пожарного депо общей площадью 604 кв. метров было выделено более 37 миллионов рублей, их них более 27 миллионов – из федерального бюджета и более 9 миллионов – из бюджета Республики Карелия. К боевому дежурству в обновленном здании беломорские пожарные приступили в конце прошлого года.

Сейчас в Беломорском депо размещены 4 пожарных машины, одна из которых – новая автоцистерна на 6 тонн воды, что существенно больше, чем в старых моделях, вмещающих от 1,5 до 2,5 т. По словам специалистов, новая техника уже хорошо проявила себя, она помогает значительно сократить время тушения пожаров.

Осмотрев реконструированное пожарное депо, Глава Карелии отметил, что обновление техники для противопожарной службы республики продолжается. В этом году планируется приобрести пять таких новых автоцистерн для Калевальского, Муезерского, Лоухского, Прионежского и Медвежьегорского районов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2020-02-17 15:18:06
Неплохо. Но в лесном крае одной цистерны мало. Да и меры п.пож. защиты должны быть серьезные. Австралия пример для того, как не должно быть.
Гость
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