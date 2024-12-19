В Беломорске установили елку «Рукоделия Поморья»

В декоре новогоднего дерева использовано большое количество изделий местных мастеров.
Новогодняя ель, украшенная поморскими ремесленниками, зажгла свои огоньки в Беломорске, сообщили в паблике Беломорского округа.
В декоре елки «Рукоделия Поморья», именно так назвали новогоднюю красавицу, использовано большое количество изделий местных мастеров, которые демонстрируют разнообразие поморского искусства.
В богатом и самобытном оформлении елки «Рукоделия Поморья» представлены изделия местных текстильных традиций женских народных занятий и современных видов творчества.
Кроме текстильных занятий елка отражает и другие традиционные техники: плетение из бересты и современные — лазерная резка, трафаретная печать.
Также елку украшают современные символы зимы и новогоднего праздника: вязанные крючком снеговики, рождественские носки, украшенные машинной вышивкой крестиком, текстильные конфеты и бусы.
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