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В Беломорске женщина предложила оплатить покупку посетительнице магазина, если ей не хватит денег

Новости. Общество
14:15, 07 Ноября 2020
фото: pixabay
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Жительница Беломорска рассказала о необычной истории, которая произошла с ней в магазине.

Ее рассказ опубликован на странице Беломорск | Официальная группа Вконтакте

"Сегодня я ходила в магазин *Пятерочка* взяла, что нужно и пошла на кассу платить. Стою, разговариваю с кассиром и говорю ей, - не знаю хватит денег или нет, но если не хватит, то сейчас же донесу. Меня там практически все продавцы знают - частый гость у них. За мной стояла молодая женщина с ребенком, что-то покупала ему и подает кассиру 5 тысяч со словами - добавьте мою покупку, и я все оплачу. Мы с кассиром в непонятках. Поблагодарила ее и отказалась от оплаты. В ответ говорит: я хочу только Вам помочь, от всего сердца. У меня есть возможность Вам помочь. Я еще раз поблагодарила и оказалась т.к. может кому-то ее помощь будет нужнее. Денег хватило оплатить покупку. Вышла с магазина, а на душе, как-то радостно стало, что не перевелись на земле еще такие люди - ЧЕЛОВЕКИ с большой буквы. Еще раз огромное спасибо этой совсем незнакомой женщине. Всем добра и здоровья", - написала женщина.

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Комментарии

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кир
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