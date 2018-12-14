В Белоруссии заинтересовались карельской ряпушкой и морошкой

В рамках визита делегации Карелии в Республику Беларусь представители карельского малого и среднего бизнеса провели переговоры с минскими партнерами.

"Продукция карельских производителей является новым товаром для белорусского потребителя. Например, ряпушка пока неизвестна белорусам. Отсутствует на полках магазинов Минска и варенье из морошки. Участники встречи договорились продолжить диалог и более предметно обсудить варианты взаимовыгодного бизнес-сотрудничества", – сообщили в правительстве.

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