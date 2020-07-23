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В беременности своей жены мужчина обвинил кота

Новости. Общество
19:40, 23 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Пользователь сайта Reddit обвинил кота во второй беременности своей жены.

На его историю обратило внимание издание The Sun, пишет deti.mail.

Мужчина рассказал, что первый ребенок у них с женой родился в прошлом году. Они хотели завести второго, однако из-за того что беременность прошла с многочисленными осложнениями, а также в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, решили отложить это на потом. Пара предохранялась только с помощью презервативов: женщина перестала пить противозачаточные таблетки, так как хотела похудеть.

В итоге несмотря на то, что секс был защищенным, супруга пользователя все равно забеременела. Некоторое время он не мог понять, в чем дело, а потом проверил ящик, в котором хранились презервативы. Рядом с ними лежали ушные палочки, с которыми очень любит играть кот. Питомец заметил любимую игрушку, вытащил упаковку с палочками и заодно презервативы. Он поиграл с ними и проделал в них несколько отверстий, что и стало причиной беременности хозяйки.

Автор поста пожаловался: "Наш кот — злой гений. Я и на самом деле считаю, что этот рыжий засранец умнее, чем наш годовалый ребенок. Он проникает куда угодно, вообще куда угодно. Его не может остановить ни захлопнутая дверь, ни закрытый ящик".

Пользователь пошутил, что не может дождаться дня, когда расскажет эту историю будущему ребенку.

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