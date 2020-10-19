В ближайшие 8 лет доходы от использования лесов Карелии достигнут 26,8 миллиарда рублей

Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

В конце сентября министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило о внесении изменений в Лесной план республики, обусловленных внедрением в регионе интенсивной модели использования и воспроизводства лесов. Проект этих изменений был подготовлен федеральным государственным бюджетным учреждением "Рослесинфорг" и размещен на официальном сайте республиканского Минприроды.

Согласно опубликованному проекту, доходы от использования карельских лесов в ближайшие восемь лет составят почти 26,8 миллиарда рублей, и 88% этой суммы, или около 23,6 миллиарда предполагается получить от заготовки древесины, которая увеличится до 8 миллионов кубометров. Однако карельские экологи, ознакомившись с предлагаемыми изменениями Лесного плана, обратили внимание на весьма невысокий объем рубок ухода, заложенный в проекте. По мнению защитников природы, этот объем не отвечает заявленным республиканскими властями целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

Читайте подробнее в статье "Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали".