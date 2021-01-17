В больницах Карелии 120 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Медики борются за жизни 9 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 713 человек.

Из них 584 – в состоянии средней тяжести, 120 – тяжелых больных. И еще у 9 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились 282 человека. Всего в республике за время пандемии инфицированы 32843 человека. Выздоровели – 27056. Умерли 199 пациентов.