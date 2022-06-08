В больницах Карелии не осталось ни одного крайне тяжелого больного с COVID-19

Отделения ИТАР пусты, смертей за сутки не выявлено - официальная статистика регистрирует снижение остроты ситуации с коронавирусом в Карелии.

По данным на утро 12 июня в Карелии зарегистрированы 136 444 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17 964 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 53 инфицированных (3 – дети), из них непривитых – 31 (58,4%), сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По официальным данным, в ковидных стационарах получают лечение 220 пациентов, в состоянии средней тяжести – 185 человек, в тяжёлом – 35 (из них непривитых - 35). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 133 979 человек, за последние сутки – 20.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1512 человек.

Напомним, с 1 июня в Карелии отменен масочный режим.