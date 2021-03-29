Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автомобилисты не поделили круговые перекрестки в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
29.03.2021 11:54
Политолог из Петрозаводска упал в "пропасть отчаяния" от вида столицы Карелии 28
29.03.2021 09:51
Краснокнижный зверек заглянул в гости на хутор в Карелии (ФОТО)
29.03.2021 15:31
В Петрозаводске водитель устроил ДТП, совершив загадочный маневр (ВИДЕО) 2
29.03.2021 14:08
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
29.03.2021 11:30
Водитель в Петрозаводске предложил снять бесполезный асфальт и стать ближе к истории (ФОТО) 26
29.03.2021 15:23
Ночью в поселке Карелии сгорел человек 1
29.03.2021 10:33
Власти Петрозаводска: Границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся 17
29.03.2021 14:45

В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Новости. Общество
08:20, 30 Марта 2021
фото: © паблик вконтакте "ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"/vk.com/club155792879
Загрузка...

Главный врач Сегежской центральной районной больницы Валентина Генералова покинула пост, ее обязанности будет временно исполнять заместитель.

С 29 марта обязанности главного врача Сегежской ЦРБ будет временно исполнять Ярослава Щербинина, ранее занимавшая пост заместителя главврача по организационно-методической работе. Об этом сообщает паблик больницы. 

Экс-главный врач сегежской клиники Валентина Генералова уволилась по собственному желанию после более чем двух десятков лет работы. По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, Генералова давно планировала оставить пост.

Ранее в Сегежской больнице произошла скандальная история, после которой в медучреждении начались проверки. В начале этого года в Петрозаводске скончался 52-летний мужчина, доставленный из Сегежи в ковид-центр столицы Карелии. До этого он был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ с пневмонией. Супруга пациента заявляла, что сегежские врачи не могут спасти мужчину, при этом его состояние постоянно ухудшалось.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - писала жительница Сегежи.

В итоге мужчина в тяжелом состоянии  был доставлен в Петрозаводск, но спасти его не удалось.

После этого в Сегежской ЦРБ началась проверка Минздрава "по вопросам качества и организации медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией".

Затем стало известно, что в Сегежской ЦРБ пропали архивные медицинские документы. В этой связи представители медучреждения обратились в полицию. Правоохранительные органы занялись проверкой. Местные жители, в свою очередь, выразили недоверие сотрудникам ЦРБ и сообщили, что видели, как на улице Лейгубской к котельной подъезжала машина скорой помощи, из которой выгружали мешки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-30 09:17:15
Правильно и сделала. Пусть недовольные сами себя лечат
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
27.03.2021, 15:33
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?
26.03.2021, 16:14
Регистратор автомобилиста запечатлел место лобового столкновения грузовиков в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 6
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 9
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2021 16:40
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
29.03.2021 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»