В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Главный врач Сегежской центральной районной больницы Валентина Генералова покинула пост, ее обязанности будет временно исполнять заместитель.

С 29 марта обязанности главного врача Сегежской ЦРБ будет временно исполнять Ярослава Щербинина, ранее занимавшая пост заместителя главврача по организационно-методической работе. Об этом сообщает паблик больницы.

Экс-главный врач сегежской клиники Валентина Генералова уволилась по собственному желанию после более чем двух десятков лет работы. По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, Генералова давно планировала оставить пост.

Ранее в Сегежской больнице произошла скандальная история, после которой в медучреждении начались проверки. В начале этого года в Петрозаводске скончался 52-летний мужчина, доставленный из Сегежи в ковид-центр столицы Карелии. До этого он был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ с пневмонией. Супруга пациента заявляла, что сегежские врачи не могут спасти мужчину, при этом его состояние постоянно ухудшалось.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - писала жительница Сегежи.

В итоге мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Петрозаводск, но спасти его не удалось.

После этого в Сегежской ЦРБ началась проверка Минздрава "по вопросам качества и организации медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией".

Затем стало известно, что в Сегежской ЦРБ пропали архивные медицинские документы. В этой связи представители медучреждения обратились в полицию. Правоохранительные органы занялись проверкой. Местные жители, в свою очередь, выразили недоверие сотрудникам ЦРБ и сообщили, что видели, как на улице Лейгубской к котельной подъезжала машина скорой помощи, из которой выгружали мешки.