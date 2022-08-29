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В больнице на севере Карелии появится томограф для обследования детей

Новости. Общество
07:30, 12 Сентября 2022
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

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Для Межрайонной больницы №1 в Костомукше будет приобретен ядерный магнитно-резонансный томограф, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что в ходе рабочей поездки в Костомукшу побывал в Межрайонной больнице №1.

«Одно из решений, принятых во время моего посещения Межрайонной больницы № 1, приобретение ядерного магнитно-резонансного томографа. С руководством больницы предварительно определили помещение под его установку: свободное крыло около детского отделения», - написал министр здравоохранения Карелии и отметил, что такой же томограф будет установлен в конце года в Детской республиканской больнице.

Ранее министр здравоохранения пояснял, что в настоящее время томографов в детских медучреждениях республики нет вообще, что вызывает неудобства.

«Ни в одном из детских медицинских учреждений Карелии нет магнитно-резонансного томографа. Детей на исследования приходится транспортировать во взрослые медорганизации. А это неудобно логистически. Затрудняется процесс проведения процедуры, ведь для маленьких пациентов необходимы определённые условия», — объяснил глава Минздрава Карелии.

«Аппарат, который мы получим, будет оснащён специально для детей с рождения и без каких-либо ограничений по здоровью. Ведь надо понимать, что в особо тяжёлых случаях, которыми занимаются специалисты Детской республиканской больницы, ребёнку может понадобиться обезболивание во время процедуры, может возникнуть необходимость проведения исследования под наркозом», — рассказал Михаил Охлопков.

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