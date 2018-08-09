10:02, 09 Августа 2018
В больнице скончалась 83-летняя бабушка, которую сбил УАЗ в центре Петрозаводска
По теме
Загрузка...
Смертельное ДТП произошло на улице Куйбышева 8 августа.
В минувшую среду 8 августа в 11.10 на пересечении ул.Куйбышева-ул.Титова водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пенсионерка получила травмы, от которых скончалась в больнице.
Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".
По теме
Выбор читателей
04.08.2018, 10:27
05.08.2018, 08:40
07.08.2018, 15:05
07.08.2018, 11:30
06.08.2018, 11:21
Аналитика
Сегодня 10:09
Обществоведение
О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.
07.08.2018 13:09
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
Новое
Сегодня 10:45
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии