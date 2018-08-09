В больнице скончалась 83-летняя бабушка, которую сбил УАЗ в центре Петрозаводска

Смертельное ДТП произошло на улице Куйбышева 8 августа.

В минувшую среду 8 августа в 11.10 на пересечении ул.Куйбышева-ул.Титова водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы, от которых скончалась в больнице.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".