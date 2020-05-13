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В больницы Карелии попали еще пять больных пневмонией

Новости. Общество
09:04, 14 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 5 человек.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 361 пациент, 41 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что 69-летний мужчина скончался в ковид-центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тест на COVID -19 у пациента был положительный.

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