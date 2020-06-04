В больницы Карелии с пневмонией за сутки попали 10 человек

За сутки в республике 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 539 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 53 человека.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович рассказала об эпидситуации, пневмонии, тестах и вынужденных мерах.