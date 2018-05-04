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Новости. Общество
20:40, 04 Мая 2018

В Британии варят пиво из объедков

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Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов, сообщает Лента со ссылкой на PRI.

При изготовлении напитка используются ненужные горбушки, которые выбрасывают производители сэндвичей, а также невостребованные остатки хлеба из пекарен. За счет этого пивоварам удается экономить на других ингредиентах. "Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу", - утверждает Луиза Зиан, отвечающая в Toast Ale за брендинг и финансы.

Основатель компании Тристрам Стюарт возглавляет благотворительную организацию Feedback, которая борется за уменьшение количества выбрасываемых пищевых продуктов. Он рассчитывает, что прибыль Toast Ale пойдет на финансирование Feedback, однако пока пивоварня остается убыточной.

В 2017 году сообщалось, что французский активист в одиночку переплыл Атлантический океан, питаясь только продуктами с истекшим сроком годности. Таким образом он пытался продемонстрировать, что просроченную еду выбрасывают зря.

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