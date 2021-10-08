В БСМП Петрозаводска сменился зам главного врача по скорой и неотложной медпомощи

После смерти женщины, 8 часов прождавшей «скорую», на станции скорой помощи появился новый руководитель.

Татьяна Смолинова покинула пост заместителя главного врача по скорой и неотложной медицинской помощи БСМП Петрозаводска. Вместе Татьяны Эдмантовны теперь работает Сергей Чернецов. Бывший начмед Республиканского центра паллиативной помощи, который до центра 9 лет трудился в БСМП заместителем главного врача по хирургии, приступил к своим обязанностям три дня назад.



Фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

По словам Чернецова, коллектив его принял хорошо. Его коллеги по станции понимают, что люди в пандемии особо нуждаются в помощи, и берут дополнительные смены в других бригадах. Без этого не обойтись.

«И хорошо, что наши сотрудники находят возможность и силы, чтобы работать в таких непростых условиях. Сейчас действительно всем тяжело. Медики тоже болеют. Но я рад тому, что все, с кем я общался, готовы помогать, чтобы улучшить работу нашей службы. Я считаю, что скорая помощь должна оказываться на достойном уровне. Мои коллеги настроены на рабочий лад», — рассказал новый руководитель станции скорой помощи Сергей Чернецов.

Подробнее о нагрузке, с которой столкнулась служба из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса, читайте здесь.