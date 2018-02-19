В Чалне, где зафиксировали вспышку кишечной инфекции, запретили пить водопроводную воду

Администрация Пряжинского района Карелии проинформировала о ходе проведения исследований проб питьевой воды.

По данным районной администрации, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" 12 февраля выявило несоответствие проб питьевой воды в многоквартирных домах по ул.Светлая по микробиологическим показателям.

На контроле находится многоквартирный дом по ул. Светлая д. 8, где по результатам лабораторных исследований "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" от 15 февраля на водомерном узле обнаружен ротавирус группы А.

"С целью предотвращения возникновения и распространения случаев острых кишечных инфекций администрация Пряжинского национального муниципального района информирует о запрещении использования воды централизованной системы водоснабжения для питьевых целей на территории п. Чална и использовании подвозной воды", - отметили в районной администрации.

Более 50 человек с начала вспышки кишечной инфекцией заболели в поселке Чална Пряжинского района Карелии.