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Новости. Общество
15:09, 19 Февраля 2018

В Чалне, где зафиксировали вспышку кишечной инфекции, запретили пить водопроводную воду

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Администрация Пряжинского района Карелии проинформировала о ходе проведения исследований проб питьевой воды.

По данным районной администрации, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" 12 февраля выявило несоответствие проб питьевой воды в многоквартирных домах по ул.Светлая по микробиологическим показателям.

На контроле находится многоквартирный дом по ул. Светлая д. 8, где по результатам лабораторных исследований "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" от 15 февраля на водомерном узле обнаружен ротавирус группы А.

"С целью предотвращения возникновения и распространения случаев острых кишечных инфекций администрация Пряжинского национального муниципального района информирует о запрещении использования воды централизованной системы водоснабжения для питьевых целей на территории п. Чална и использовании подвозной воды", - отметили в районной администрации.

Более 50 человек с начала вспышки кишечной инфекцией заболели в поселке Чална Пряжинского района Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-02-19 17:58:42
Главное-вовремя запретить.Ерунда,что авария была 6-го числа,а сегодня уже 19-е.Не удивлюсь,если некоторые руководители об аварии только через СМИ и узнали. Под суд таких,вывели из строя пол-посёлка.
однозначно
2018-02-19 17:29:55
Воду надо запретить. Или освятить. Ибо
Гость
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