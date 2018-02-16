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Новости. Происшествия
13:57, 16 Февраля 2018

В Чалне продолжает расти число отравившихся водопроводной водой

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Ситуация с отравлениями из-за вспышки инфекции в Чалне продолжает осложняться, количество отравившихся увеличилось с 41 до 43 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Напомним, с 6 февраля в поселке Чална начались отравления местных жителей, в основном детей. По факту отравлений Следком Карелии начал доследственную проверку. Пробы воды были взяты на экспертизу.

По информации карельского Роспотребнадзора, не исключается водный путь передачи инфекции с присоединением контактно-бытового пути в домашних очагах.

Количество заболевших увеличивается ежедневно.

По состоянию на 15 февраля зарегистрировано 43 случая острой кишечной инфекции, 32 из которых у детей до 17 лет.

Все заболевшие получают амбулаторное лечение.

По результатам лабораторной диагностики у 5-ти человек установлена норовирусная инфекция.

Управлением  карельского Роспотребнадзора проводится контроль за комплексом противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В связи с тем, что по результатам предварительного расследования не исключается водный путь передачи инфекции вследствие аварии на канализационных и водопроводных сетях, предприятием "Пряжинское КУМИ" 15 февраля была проведена дезинфекция водопроводных сетей от водозаборной скважины с внесением раствора дезинфицирующего средства в водопроводные сети с повышенной концентрацией активного хлора в водопроводной сети с последующим контролем уровня остаточного хлора в водопроводной воде.

Введены карантинные мероприятия на территории Чалны, в том числе во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры, общественного питания.

Специалистами Управления в рамках проведения расследования причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний проведено обследование Чалнинской школы, детского сада "Лесовичок" с лабораторным контролем проведения текущей дезинфекции.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются и находятся на контроле Управления.

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Комментарии

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deep
2018-02-16 19:35:08
Зато стремимся к рекордному выращиванию форели. Больше экологию засирайте и оптимизацией здравоохранения занимайтесь, толи ещё будет.
Рита
2018-02-16 19:08:38
С поносом на выборы!!!! Такой плакат скоро появится в Чалне?
Жалко людей...
User
2018-02-16 16:49:05
Во всем виноват Алви Ктулху, или как его там правильно. :)
Неравнодушный
2018-02-16 15:37:10
Странно, что в Медвежьегорске всё нормально. Неужели выводят новую дерьмоустойчивую породу людей?
Joker
2018-02-16 15:03:37
Очистные сооружения в большинстве населённых пунктах Карелии не работают, всё сливается в озёра и реки, а т.к. все озёра и реки связаны между собой на определённой территории. то всё опять поступает в водопровод. И так по кругу... Достаточно посмотреть на качество водопроводной воды жителей Суоярви. Мы то привыкли, а приезжие просто в шоке !!!
кир
2018-02-16 14:20:00
Сами себя изведем без внешнего вмешательства.
Гость
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