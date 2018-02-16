В Чалне продолжает расти число отравившихся водопроводной водой

Ситуация с отравлениями из-за вспышки инфекции в Чалне продолжает осложняться, количество отравившихся увеличилось с 41 до 43 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Напомним, с 6 февраля в поселке Чална начались отравления местных жителей, в основном детей. По факту отравлений Следком Карелии начал доследственную проверку. Пробы воды были взяты на экспертизу.

По информации карельского Роспотребнадзора, не исключается водный путь передачи инфекции с присоединением контактно-бытового пути в домашних очагах.

Количество заболевших увеличивается ежедневно.

По состоянию на 15 февраля зарегистрировано 43 случая острой кишечной инфекции, 32 из которых у детей до 17 лет.

Все заболевшие получают амбулаторное лечение.

По результатам лабораторной диагностики у 5-ти человек установлена норовирусная инфекция.

Управлением карельского Роспотребнадзора проводится контроль за комплексом противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В связи с тем, что по результатам предварительного расследования не исключается водный путь передачи инфекции вследствие аварии на канализационных и водопроводных сетях, предприятием "Пряжинское КУМИ" 15 февраля была проведена дезинфекция водопроводных сетей от водозаборной скважины с внесением раствора дезинфицирующего средства в водопроводные сети с повышенной концентрацией активного хлора в водопроводной сети с последующим контролем уровня остаточного хлора в водопроводной воде.

Введены карантинные мероприятия на территории Чалны, в том числе во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры, общественного питания.

Специалистами Управления в рамках проведения расследования причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний проведено обследование Чалнинской школы, детского сада "Лесовичок" с лабораторным контролем проведения текущей дезинфекции.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются и находятся на контроле Управления.