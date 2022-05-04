В честь 9 Мая ветеранам ВОВ в Карелии разрешат бесплатно ездить на пригородных и междугородных автобусах

Участникам Великой Отечественной войны и их сопровождающим предоставляется право бесплатного проезда во всех пригородных и междугородних автобусах.

Об этом сообщается в паблике автовокзала Петрозаводска.

В объявлении автовокзала сказано, что в связи с празднованием Дня Победы с 6 по 15 мая (включительно) участникам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам предоставляется право бесплатного проезда во всех пригородных и междугородних автобусах ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» и ГУП РК «Карелавтотранс».

Бесплатный проезд по междугородним маршрутам предоставляется по предварительному уведомлению, для бронирования мест необходимо обратиться по телефону: +7(8142)72-20-12 (доб. 6).