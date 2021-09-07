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Комфортная сухая погода установится в четверг в Петрозаводске

Новости. Погода
17:00, 08 Сентября 2021
фото: https://vk.com/vuonnin

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По Карелии 9 сентября также будет до +16°С, но местами пройдут дожди, предупредили в Гидрометцентре республики.

Облачно с прояснениями будет в Петрозаводске в четверг. Ночью ожидается небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем поднимется до +14, +16°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9°С, днем соответственно от +11 до +16°С.

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