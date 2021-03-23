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В четверг Карелия будет пребывать во власти юго-западного ветра

Новости. Погода
17:00, 24 Марта 2021
фото: © REUTERS / Justin A. Shaw
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О погоде на 25 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный западный, умеренный, ночью порывистый сильный.

Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем поднимется до +4, +6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью -3, +2°С, днем +2,+7°С.

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