В четверг по улицам Петрозаводска проедет "Экомобиль"

Очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в городе 18 апреля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В "Экомобиль" принимают не более пяти ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Как сдавать:

- собрать до пяти предметов с ртутью (пять ламп/четыре лампы + один градусник/пять градусников и т.п.);

- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань);

- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля";

- принести собранные предметы в "Экомобиль".

Подробности в группе.

Справки по телефону в Администрации города: 71-35-66.