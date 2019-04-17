В четверг по улицам Петрозаводска проедет "Экомобиль"

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Очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в городе 18 апреля, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В "Экомобиль" принимают не более пяти ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.
Как сдавать:
- собрать до пяти предметов с ртутью (пять ламп/четыре лампы + один градусник/пять градусников и т.п.);
- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань);
- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля";
- принести собранные предметы в "Экомобиль".
Подробности в группе.
Справки по телефону в Администрации города: 71-35-66.
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