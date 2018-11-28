В четверг в Карелии днем потеплеет до +1, а ночью температура резко опустится

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О погоде на 29 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 29 ноября будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.
Ночная температура составит -8, -10 градусов, днем столбик термометра поднимется до +1.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.
Температура ночью -5, -10, при прояснениях до -19 градусов, днем потеплеет до +1.
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