В четверг в Карелии днем потеплеет до +1, а ночью температура резко опустится

О погоде на 29 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 ноября будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.

Ночная температура составит -8, -10 градусов, днем столбик термометра поднимется до +1.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.

Температура ночью -5, -10, при прояснениях до -19 градусов, днем потеплеет до +1.