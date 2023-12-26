В четверг в Карелии местами похолодает до -21°С

Специалисты Гидрометцентра республики рассказали о погоде на 28 декабря.

В Карелии 28 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер задует западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -9 до -14°С, местами при прояснениях опустится до -16, -21°С, днем от -5 до -10°С, местами от -12 до -17°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -10, -12°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет слабо падать.