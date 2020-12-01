В четверг в Карелии ожидается небольшое похолодание

О погоде на четверг, 3 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг, 3 декабря будет без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем потеплеет до -1, -3°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура ночью 0, -5°С, местами до -8°С, днем 0, -5°С.
Комментарии