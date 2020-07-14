В четверг в Карелии пройдет дождь и похолодает

О погоде на 16 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра на территории ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем по юго-восточным, восточным районам - небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится +8, +13 градусов, по северным районам местами температура снизится до +4 градусов. Днем будет +13, +18, местами воздух прогреется до +22 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями.

Ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Температура воздуха ночью составит +9, +11 градусов. Днем потеплеет до +14, +16 градусов.