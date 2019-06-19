В четверг в Петрозаводске будет +25

О погоде на 20 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в четверг будет переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем – слабый.

Температура воздуха ночью составит +15, +17 градусов, днем потеплеет до +23, +25.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы.

Ветер западный, юго-западный: ночью на севере – северо-западный умеренный, днем –переменный слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +17 градусов, местами похолодает до +6. Днем потеплеет до + 21, +26 градусов, в некоторых районах будет +15, +20.