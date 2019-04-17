В четверг в Петрозаводске воздух прогреется до +10 градусов

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О погоде на 18 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-западный, северный. Днем – северный, северо-восточный умеренный.
Ночная температура составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +8, +10.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, на юге – северный, северо-восточный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до +1, -4 градуса, местами температура опустится до -8. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.
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