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В четверг жара в Петрозаводске будет чередоваться с грозами

Новости. Погода
17:00, 23 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Гидрометцентр Карелии сделал прогноз на 24 июня.

Петрозаводск в четверг ждет переменная облачность. Днем будет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью будет составлять +20, +22°С, днем поднимется до +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Переменная облачность будет характерна и для Карелии в целом. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, западный, на севере западный, северо-западный умеренный, при грозах с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°С, на севере от +9 до +14°С, днем +23, +28, местами поднимется до +34°С, на севере будет прохладнее — от +15 до +20°С.

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