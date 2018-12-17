В четырех районах Карелии проведут плановые ремонты ЛЭП

На нынешней неделе АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтирует энергообъекты в Муезерском, Лоухском, Сортавальском и Пряжинском районах.

Капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 0,4 кВ пройдет в поселке Муезерском. На время ремонта – до 19 декабря с 9 до 16 часов возможны отключения потребителей на улицах Южная, Первомайская и Пограничников.

В Лоухском районе в поселке Хетоламбино также будут капитально ремонтировать ЛЭП напряжением 0,4 кВ. С 17 по 21 декабря с 10 до 16 часов возможны отключения в поселке на улицах Шахтерская и Школьная.

С 17 по 21 декабря с 10 до 16 часов в связи с демонтажом опор и перетяжкой провода на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ в поселке Вяртсиля возможны отключения потребителей по улицам Ленина и Заводская.

В Пряжинском районе на ЛЭП напряжением 0,4 кВ с 17 по 20 декабря с 10 до 16 часов будет производиться замена опор. Возможны отключения в поселке Тепличный на улицах Парниковая и Огородная.