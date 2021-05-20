В дачном кооперативе Карелии разыскивают бабушку, которая пошла за водой на колодец и пропала

В деревне Падозеро Пряжинского района пропала 73-летняя дачница, организованы поиски, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Пряжинского района устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ирмы Тирронен 1948 года рождения, жительницы Петрозаводска, которая 15 мая ушла из дачного дома в деревне Падозеро Пряжинского района за водой на колодец и до настоящего времени место её нахождения неизвестно.

Приметы: невысокого роста (около 160 см), худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в свитер зеленого цвета, синие брюки, летние тапочки. Страдает потерей памяти.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефону: +7-960-211-44-96, 8(814-56) 3-29-60 или 02 (с мобильного – 102).