В деле арестованного по обвинению в убийстве бизнесмена из Петрозаводска может появиться новый эпизод

Обжаловано ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Яблокова и его сына за хулиганство с применением оружия.

Как сообщил "Столице на Онего" защитник Анатолий Хоменя, сегодня в Верховном суде Карелии судья Валерий Гердюк рассмотрел апелляционное заявление на решение Петрозаводского городского суда по делу предпринимателя Яблокова, обвиняемого в убийстве, и оставил в силе решение первой инстанции, заключившей обвиняемого под стражу до 17 июля.

В ходе судебного заседания Анатолий Хоменя заявил ходатайство о приобщении к делу Яблокова, обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", еще и материалов предварительного расследования по ч.1 ст. 213 (хулиганство с применением оружия).

Так, по словам Хомени, 26 декабря 2019 года предприниматель Евгений Яблоков с сыном устроил стрельбу из газового пистолета во дворе своего дома по улице Правды, 44 в Петрозаводске.

В ходе инцидента убитый 18 марта 2020 года гражданин Азербайджана – водитель предпринимателя Марифа – 26 декабря получил ожоги после выстрела из газового пистолета. В потасовке Яблоков избил самого Марифа и повредил его машину.

"Жильцы дома по факту случившегося обращались с заявлениями в полицию, - сказал Анатолий Хоменя. – Несмотря на то, что были собраны гильзы, и было видео происшествия, органы дознания и участковые никак не отреагировали. Мало того, Яблокову в январе вернули оружие и отказали в возбуждении уголовного дела. Я обжаловал данное постановление, и 29 мая 2020 года прокурор Дмитрий Губанов отменил вынесенное ранее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Яблокова и его сына по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия)".

Защитник Хоменя считает, что, если бы бизнесмена Евгения Яблокова за инцидент 26 декабря 2019 года привлекли к ответственности, то, возможно, 18 марта 2020 года не произошло бы убийства.

"По этим фактам пока дело не возбуждено, проводится экспертиза, - сказал Анатолий Хоменя. - В отношении Яблокова возбуждено дело по ч.1 ст.105 ("Убийство"). После, думаю, появятся еще дополнительные эпизоды".

Напомним, днем 18 марта у дома №44 по улице Правды из охотничьего ружья был убит гражданин Азербайджана - водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

В убийстве обвиняется известный в Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в дневное время 18 марта 2020 года подозреваемый, находясь на улице в городе Петрозаводске, в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из своего охотничьего карабина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции.