Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска

Сегодня днем в Петрозаводске на улице Правды у дома №44 произошло убийство.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, сегодня днем, 18 марта окло 13.00, у дома №44 по улице Правды из охотничьего ружья был убит гражданин Азердайджана - водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

Напомним, что в убийстве подозревается известный в Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Скрывшийся ранее с места преступления Яблоков сегодня вечером был задержан.

Следственный комитет готовит ходатайство в суд для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации источника в правоохранительных органах, убийство произошло в ходе конфликта на бытовой почве.

Во время стрельбы, устроенной бизнесменом на улице, шальная пуля повредила проезжавший мимо автомобиль.

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как предполагаемый преступник убегал с места убийства, а также в кадр попал автомобиль, который пробила пуля.