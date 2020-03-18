Задержан бизнесмен, подозреваемый в убийстве в центре Петрозаводска (СРОЧНО)

Подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана бизнесмен Евгений Яблоков, ранее объявленный в розыск, задержан. Об этом сообщил Следственный комитет Карелии.

Следственным отделом по городу Петрозаводск Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия продолжается расследование уголовное дела в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в дневное время 18 марта 2020 года подозреваемый, находясь на улице в городе Петрозаводске, в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из своего охотничьего карабина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый скрылся, но предпринятыми мерами розыска задержан сотрудниками уголовного розыска полиции.

В ближайшее время следователи СК обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня днем, 18 марта в около 13.00, на улице Правды, у дома №44, из охотничьего ружья был убит мужчина.

В убийстве подозревается Евгений Яблоков, известный в Петрозаводске бизнесмен. По информации источника в правоохранительных органах, убийство произошло в ходе конфликта на бытовой почве.

Во время стрельбы, устроенной бизнесменом на улице, шальная пуля повредила проезжавший мимо автомобиль.