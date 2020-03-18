Подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана в Петрозаводске оказался известным бизнесменом

В убийстве, совершенном в центре Петрозаводска, подозревают бизнесмена Евгения Яблокова.

Сегодня днем в Петрозаводске на улице Варламова, у дома №44 из охотничьего ружья был убит мужчина. По информации источника в правоохранительных органах, погибший являлся гражданином Азербайджана.

В убийстве подозревают его соседа – Евгения Яблокова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Управление МВД объявило Яблокова в розыск.

Как стало известно, подозреваемый в убийстве Евгений Яблоков – известный в Петрозаводске бизнесмен. Он руководит двумя компаниями - ООО "Инком" и ООО "Застройщик". Бизнесмен занимается сдачей в аренду нежилой недвижимости.

Напомним, что момент побега бизнесмена с места преступления попал в объектив камеры наружного наблюдения. Также на видео зафиксировано, как в проезжавший мимо автомобиль попала шальная пуля.