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Подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана в Петрозаводске оказался известным бизнесменом

Новости. Криминал
17:58, 18 Марта 2020
фото: МВД Карелии
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В убийстве, совершенном в центре Петрозаводска, подозревают бизнесмена Евгения Яблокова.

Сегодня днем в Петрозаводске на улице Варламова, у дома №44 из охотничьего ружья был убит мужчина. По информации источника в правоохранительных органах, погибший являлся гражданином Азербайджана.

В убийстве подозревают его соседа – Евгения Яблокова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Управление МВД объявило Яблокова в розыск.

Как стало известно, подозреваемый в убийстве Евгений Яблоков – известный в Петрозаводске бизнесмен. Он руководит двумя компаниями - ООО "Инком" и ООО "Застройщик". Бизнесмен занимается сдачей в аренду нежилой недвижимости.

Напомним, что момент побега бизнесмена с места преступления попал в объектив камеры наружного наблюдения. Также на видео зафиксировано, как в проезжавший мимо автомобиль попала шальная пуля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-18 20:04:58
Смуглые разберутся по-понятиям. Может пострадать сын, который вынес оружие.
Гостья
2020-03-18 19:03:24
Весеннее обострение, что-то переклинило?
Иван
2020-03-18 18:49:04
Человек спокойный и порядочный, в стрельбе или в разборках замечен не был. а погибшего жалко , соболезнования родным и близким , со смертью не договориться.
12345
2020-03-18 20:07:03
Иван, спокойный?
Zim
2020-03-18 19:26:54
Иван, это Яблоков то спокойный и порядочный? А разборки с шокером т травматикой не в счет?
новый
2020-03-18 18:16:36
Меня все время спрашивали : кто они - зашлагбаумные куркули ? Вот он типичный зашлагбаумный куркуль. Во всей своей красе. Сгноить на строгом режиме, ибо общественный резонанс
Андрей Дубенский
2020-03-18 18:15:21
Работал я у этого Яблокова в 1992-1993 гг. в "Инкоме" на пл. Гагарина. Странным и полупсихическим он был уже тогда. Видимо, время даром не проходит и для шиз - доехал Яблоков до макушки... а каким барином был!
Гость
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