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Новости. Общество
08:20, 07 Марта 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

В День единого приема граждан Артур Парфенчиков примет жителей в Петрозаводске

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В Карелии очередной День единого приема граждан пройдет 30 марта.

Как сообщили в карельском правительстве, 30 марта глава республики Артур Парфенчиков будет принимать жителей в Петрозаводске, а члены правительства и заместители главы выедут в районы.

Обращаем внимание, что 13, 14 и 15 марта 2019 года с 9:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 будет проводиться предварительная запись на прием.

Как отметил Артур Парфенчиков, запись на приём не является обязательной, но рекомендуется в целях предварительной проработки обращений граждан: "Практика показывает, что часть вопросов решается уже на этом этапе".

Напомним, что для участия в личном приёме заявителю необходимо предъявить паспорт. Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема всех записавшихся. Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне очереди.

С подробной информацией о Дне единого приема граждан и графиках в районах можно ознакомиться здесь.

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